* Es geht nicht ohne Öl und Gas* Unpopulär trotz deutlicher Kursgewinne* Wichtige Trendwende nach oben* Charttechnik bestätigt Aufwärtstrend* Steigende Energiepreise sprechen für längere Inflationsphase* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Entlastung der Betriebe bei statistischen Meldepflichten

Liebe Leser,



es gibt gute Gründe, für Ölaktien im weitesten Sinne sehr bullish zu sein. Diese klare Aussage haben wir im Dezember vorigen Jahres in unserer Themenschwerpunkt-Ausgabe "Klassischer Energiesektor" ausführlich begründet, und daran hat sich nichts geändert.



In der aktuellen Juli-Ausgabe unseres Börsenbriefes Krisensicher Investieren analysieren Roland Leuschel und ich den Ölsektor erneut. Dabei zeigen wir Ihnen, dass es inzwischen sogar weitere starke Argumente für ein Investment in diesem ungeliebten Sektor gibt.

