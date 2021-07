Trotz kurzer Sommergewitter am deutschen Aktienmarkt in den vergangenen Tagen bleiben die Experten auch für die neue Woche recht zuversichtlich für DAX und Co. Einige Konjunkturdaten könnten indes für Unruhe sorgen. Auch die Delta-Variante bleibt ein Unsicherheitsfaktor für die Aktienkurse. Der Wochenausblick. Der DAX ging am Freitag auf Tageshoch bei 15.688 Punkten ins Wochenende. So schaffte der Leitindex auf Wochensicht sogar noch ein kleines Plus von 0,2 Prozent.Die gute Nachricht für den DAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...