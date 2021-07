Apple-Mitgründer Steve Wozniak ist als Bitcoin-Befürworter bekannt. In dieser Woche hat er erneut in den höchsten Tönen geschwärmt - ohne dabei ein offensichtliches Eigeninteresse zu vertreten. Bei der Online-Veranstaltung Talent Land Digital 2021, einem der größten Events der lateinamerikanischen Tech-Branche, bezeichnete Wozniak den Bitcoin als "Wunder der Technologie" und lobte insbesondere die "einzigartige mathematische Formel", die hinter der digitalen Leitwährung steckt. In dem Zusammenhang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...