Köln (ots) - Aufstehen, 1LIVE-App öffnen, Freddie und Benni hören. So werden in Zukunft über drei Million Menschen im Sektor ihre Morgenroutine beginnen.Seit über sechs Jahren moderieren Freddie Schürheck und Benni Bauerdick solo in 1LIVE und haben zuletzt auch als Team am Nachmittag bewiesen: egal ob sie mit Hörer:innen über Dating, mit Promis über Musik oder mit Sportler:innen über Niederlagen sprechen, die beiden treffen mit ihrer charmanten Schlagfertigkeit immer den richtigen Ton.Wenn sie nicht im 1LIVE-Studio stehen, dann sind sie mit Mikro im Sektor unterwegs: rennen über Festivalgelände oder nehmen die Hörer:innen mit hinter die Kulissen der 1LIVE-Krone. Kreative Unterhaltung ist ihnen ebenso wichtig wie gesellschaftlich relevante Themen, die den Sektor bewegen.Freddie Schürheck:Freddie Schürheck, geboren am 9. Oktober 1987 in Lemgo. Sie dachte erschreckend lange, dass "Sektor" ein allgemein anerkanntes Synonym für NRW ist und sie ist damit die geborene 1LIVE-Moderatorin. Auch wenn sie zunächst Halt beim Saarländischen Rundfunk machte, wo die Morningshow von 103.7 Unser Ding moderiert hat. 2018 wurde Freddie für ihre Sendung bei YOU FM (hr) für den Deutschen Radiopreis als "Beste Moderatorin" nominiert. Seit 2020 ist sie Host des feministischen Podcasts "Die Medienmacherin".Benni Bauerdick:Benni Bauerdick, geboren am 8. November 1988 in Lennestadt bei Olpe, hat tatsächlich auch als Erwachsener immer noch Probleme damit, Digitaluhren zu lesen. Trotzdem hat er es bisher immer pünktlich zur Sendung geschafft: zunächst bei Radio Siegen und seit 2015 bei 1LIVE. Zusätzlich ist Benni Redakteur beim "Kölner Treff" und Reporter für WDR5 und Deutschlandfunk Nova, wo er besonders für die Themen Diversity und Queerness eintritt.Ab Montag, den 12. Juli 2021, werden Freddie und Benni den Sektor durch die Sommerferien begleiten. Danach werden sie als festes Primetime-Team im Wechsel mit den seit Jahren erfolgreichen Olli Briesch und Michael Imhof das rotleuchtende "LIVE"-Signal anschalten.Sie werden außerdem auf verschiedenen Plattformen in der @1LIVE Welt auftauchen und sind natürlich auch unter @freddie_schuerheck und @benni_bauerdick zu finden.Das 1LIVE Team freut sich sehr, mit Freddie Schürheck und Benni Bauerdick in 1LIVE zukünftig OWL und das Sauerland zumindest von 5-10 Uhr morgens zu vereinen.Die 1LIVE Morning Show mit Freddie Schürheck & Benni Bauerdick: Montag - Freitag, 05.00 - 10.00 Uhr im Radio und in der 1LIVE App.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4965192