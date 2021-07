Für viele sind Wertpapiere eine Langfrist-Anlage, ganz nach dem Motto von Andrew Kostolany, der empfahl Aktien zu kaufen, Schlaftabletten zu nehmen und sich dann nach Jahren beim Aufwachen über satte Kursgewinne zu freuen. Selbst bei langen Zeiträumen gelingt das nicht mit jedem Titel, gerade in Branchen, die in den letzten Jahren starke Veränderungen erlebten. Doch je nach Land gibt es dabei große Sektorunterschiede. Was wurde aus 5.000 Euro, die im Jahr 2000 in Bankwerte investiert wurden? DER ...

Den vollständigen Artikel lesen ...