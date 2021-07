Peter Lynch ist einer der erfolgreichsten Investoren der Historie. Von 1977 bis 1990 erzielte er als Fondsmanager eine Durchschnittsrendite von 29,2 %, während der S&P-500-Index im gleichen Zeitraum annualisiert nur etwa 10 % zulegte. Peter Lynch hat also wie Warren Buffett in der Praxis bewiesen, dass er ein erfolgreicher Investor ist. Deshalb können wir von seinen Methoden am meisten lernen. Sein Wissen steht über Bücher und das Internet günstig zur Verfügung. Peter Lynch hat häufiger Unternehmen ...

