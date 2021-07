Süss Microtec: Gewinnsprung um 77% für 2021 erwartet! >>> PULLBACk-SETUP <<<

Neuer Produktionsstandort in Taiwan und gute Aussichten beim S-Dax-Unternehmen Süss Microtec (SMHN). Details im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at

Symbol: SMHN ISIN: DE000A1K0235

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate:

Rückblick: Im Halbjahresvergleich liegt die Aktie mit fast 42 Prozent im Plus. Nach dem Pivot-Hoch vom 30. Juni sahen wir einen Rücksetzer, der trotz einer langen Lunte nicht ganz bis zum 50er-EMA reichte. Diese Kerzenformation deuten wir zusammen mit der knapp oberhalb des steigenden 20er-EMA liegenden Inside Candle des Folgetages so, dass der Kurs weiter nach oben will und bereitien uns für einen Long-Einstieg vor.

Chart vom 10.07.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 26.60 EUR











Meine Expertenmeinung zu SMHN

Meinung: Das Unternehmen aus Garching bei München ist als Zulieferer für die Halbleiterindustrie tätig. Im staatlich geförderten Wissenschaftspark Hsinchu in Taiwan hat man gerade einen neuen Produktionsstandort eröffent, um die Kunden in Asien noch besser beliefern zu können. Nachdem im Jahr 2019 ein Verlust zu verzeichnen war, gab es für 2020 wieder schwarze Zahlen. Analysten erwarten für das Geschäftsjahr 2021 einen weiteren Gewinnsprung um 77 Prozent.

Setup:

Mögliches Setup: Wir setzten Trigger und Stopp Loss wie im Chart skizziert knapp ober- und unterhalb der letzten Tageskerze. Als Kursziel visieren wir das bereits genannte Pivot-Hoch an.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in SMHN.

Veröffentlichungsdatum: 09.07.2021

