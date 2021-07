Der DAX kann mit seinem starken Auftritt am letzten Freitag alle Kritiker abschütteln. Dieser Konter gelang in einem schwierigen Umfeld, da ein Abrutschen des Index charttechnisch fast schon beschlossene Sache war. Jetzt stehen die Marktteilnehmer vor einem großen Fragezeichen. Was ist denn an den Börsen los? Können die Aktien doch noch eine Schippe drauflegen, oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...