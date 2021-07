Der niedrige Börsenwert von Aztec Minerals ist in dem schwachen Umfeld nicht verwunderlich. Jedoch dürfte sich dies bald ändern.

Erwartungen übertroffen und große Gehalte über breite Mächtigkeiten gefunden

Bereits Anfang März verkündete Aztec Minerals ein zweiphasiges Explorationsprogramm auf dem Joint-Venture Projekt Tombstone in Arizona, USA. Das Bohrprogramm soll zuerst die oberflächennahe Gold-Silber-Mineralisierung unterhalb des Tagebaus Contention erweitern und dann die tieferliegenden Ziele testen, die möglicherweise CRD-Mineralisierungen beherbergen könnten. Man erhofft sich eine geologische Ähnlichkeit mit der 100 Millionen Tonnen umfassenden Lagerstätte Taylor, nur 60 km südwestlich von Tombstone.

Mit der Veröffentlichung der ersten fünf Bohrergebnisse des Phase-2-Reverse-Circulation-Bohrpgrogamms konnten direkt die Erwartungen übertroffen werden, denn alle 5 Bohrlöcher durchteuften extensive Gold- und Silbermineralisierungen und weiteten die Mineralisierungszonen in die Tiefe und entlang des Streichs, unterhalb und westlich der Tagebaustätte Contention, aus. Zwei der fünf Bohrlöcher durchteuften alte Gruben, die wahrscheinlich bis in die späten 1800er Jahren zurückreichen, was darauf hindeutet, dass die hochgradigste Mineralisierung in dem Gebiet zum großen Teil bereits früher abgebaut wurde.

Höhepunkte der Bohrungen waren:

5,71 Gramm Gold pro Tonne und 40,5 Gramm Silber pro Tonne (6,3 Gramm Goldäquivalent pro Tonne) über 32,01 Meter, einschließlich 15,24 m mit einem Gehalt von 11,9 Gramm Gold pro Tonne und 62,9 Gramm Silber pro Tonne (12,79 Gramm Goldäquivalent pro Tonne) in Bohrloch TR21-03

1,19 Gramm Gold pro Tonne und 37,1 Gramm Silber pro Tonne (1,72 282 Gramm Goldäquivalent pro Tonne) über 21,34 m in Bohrloch TR21-04

2,07 Gramm Gold pro Tonne und 26,1 Gramm Silber pro Tonne (2,44 282 Gramm Goldäquivalent pro Tonne) über 21,40 m in Bohrloch TR21-05

Die ersten 5 Bohrlöcher wurden in zwei Fächermuster unter dem nordzentralen Teil der Tagebaustätte Contention ausgeführt und erweiterten und ergänzten die nördlichen und zentralen Bohrmuster aus dem Jahr 2020. Jedes Bohrloch durchteufte oxidierte Gold-Silber-Mineralisierung nahe der Oberfläche in zwei oder mehreren parallelen Zonen.

Bohrungen in vollem Gange und die nächsten Ergebnisse werden folgen

Aztec hat bereits mehr als die Hälfte seines geplanten Phase-2-RC-Bohrpgramms mit 20 Bohrlöchern über 2.900 Meter im Projekt Tombstone abgeschlossen. Das Unternehmen hat bisher 12 Bohrlöcher ausgeführt und die dazugehörigen Proben werden regelmäßig zur geochemischen Analyse in das mexikanische Labor übermittelt, so dass in nächster Zeit mit weiteren hervorragenden Bohrergebnissen gerechnet werden kann.

Wir freuen uns bereits auf die nächsten Ergebnisse!

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA0548271000