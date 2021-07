Berlin (ots) - In der Debatte um die Kosten der Klimaschutzmaßnahmen hat die Klimaaktivistin Luisa Neubauer auf die Möglichkeit verwiesen, den Spritpreissektor von der CO2-Bepreisung auszunehmen. Ökonomen hätten vorgeschlagen, Sprit vom CO2-Preis zu befreien, sagte sie in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" (Montag). "Benzin und Diesel werden ohnehin schon sehr hoch besteuert und man kann argumentieren, dass ein CO2-Preis auf Benzin Menschen kaum vom Autofahren abhält, aber überproportional viel Aggressionspotential mit sich bringt", betonte die Vertreterin von Fridays for Future.



Online hier: https://www.tagesspiegel.de/politik/luisa-neubauers-ueberraschender-debattenbeitrag-kann-es-auch-ohne-einen-hoeheren-co2-preis-auf-benzin-und-diesel-gehen/27411066.html



Pressekontakt:



Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de



Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/4965501

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de