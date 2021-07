Baierbrunn (ots) - Anmoderation: Der Hochsommer ist für viele die schönste Jahreszeit. Endlich T-Shirt und Flip-Flops tragen, am Baggersee liegen und die Sonne genießen. Doch wenn es zu heiß wird, kann das unseren Körper belasten. Wie wir mit natürlichen Mitteln kühl durch den Sommer kommen, weiß Petra Terdenge:Sprecherin: Manche fühlen sich pudelwohl, wenn draußen hochsommerliche Temperaturen herrschen. Bei anderen bringt es den Kreislauf durcheinander, sagt Karin Priehler von der Apotheken Umschau:O-Ton Karin Priehler 20 sec."Die Kreislaufbeschwerden kommen zustande, weil die Hitze die Blutgefäße weitet und so den Blutdruck senkt. Man kann gut vorbeugen, indem man zum Beispiel die Innenseiten der Handgelenke dreißig Sekunden unter kaltes Wasser hält. In der Apotheke gibt es auch Tropfen mit Weißdorn oder anderen Wirkstoffen, die dabei helfen können, den Kreislauf anzuregen und zu stabilisieren."Sprecherin: Im Sommer geraten wir leicht ins Schwitzen. Wer nicht ständig schweißgebadet sein möchte, kann mit einem bewährten Kraut gegenwirken:O-Ton Karin Priehler 23 sec."Salbei hat eine antibakterielle und desinfizierende Wirkung und hilft - zum Beispiel als Tee - gegen starkes Schwitzen. Außerdem sollte man im Sommer auf üppiges und stark gewürztes Essen verzichten, um übermäßiges Schwitzen zu vermeiden. Und auch wenn eiskaltes Wasser vielleicht verlockend klingt, sollte man im Sommer lieber lauwarm duschen."Sprecherin: Ein weiteres Problem, das zu viel Hitze mit sich bringen kann: Wir finden nicht in den Schlaf, wenn es zu heiß ist.O-Ton Karin Priehler 19 sec."Wenn man ein nasses Handtuch ins geöffnete Fenster hängt, kann man die Luft auf ganz natürliche Weise kühlen. Auch einige Kräuter können den Schlaf fördern, zum Beispiel Lavendel, Passionsblume oder Melisse. Diese Kräuter gibt es zum Beispiel als Tee, aber auch in Kapselform oder als Badezusatz."Abmoderation: Gerade im Sommer sollten wir ausreichend trinken, schreibt die Apotheken Umschau. Empfehlenswert ist zudem Obst oder Gemüse mit hohem Wassergehalt, zum Beispiel Erdbeeren, Wassermelonen, Gurken oder Tomaten.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitWORT & BILD VERLAG----------------------------------------------------Tel. +49(0)89 - 744 33 360Fax. +49(0)89 - 744 33 459E-Mail: katharina.neff@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4965516