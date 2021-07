Heute geht es rund um die Apple Aktie, denn am Freitag, den 09.07.2021 ging ein Alarm wegen einem neuen Allzeithoch an. Jeder Trend endet einmal und die Apple Aktie ist in den letzten Jahren stark gestiegen und erreicht nun eine deutliche Überbewertung und das zumindest kurzfristig. Daher ist es wichtig nun langsam vorsichtiger zu werden, Aktienpositionen abzusichern und sukzessive auch Gewinne mitzunehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...