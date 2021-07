Das sind die weltweit größten Hersteller für Luxusautos.Egal ob aus Europa, Amerika oder Asien - Luxusautos erfreuen sich auf der ganzen Welt großer Beliebtheit. In diesem Ranking zeigen wir, wie viele Premiumfahrzeuge die verschiedenen Marken wie Jeep, Porsche, Jaguar und Co. im vergangenen Jahr verkaufen konnten. Die Angaben orientieren sich an den Jahres-Reports der einzelnen Autobauer, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...