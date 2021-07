An den Terminmärkten kehrte unter Großspekulanten (Non-Commercials) bei Gold-Futures nach fünf Wochen Verkaufsdruck die Zuversicht zurück.Laut aktuellem Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC ging es mit deren Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) in der Woche zum 6. Juli von 162.200 auf 182.800 Kontrakte (+12,7 Prozent) nach oben, weil sie ihr Long-Exposure um 16.300 Futures kräftig erhöht und zugleich ihr Short-Engagement um 4.250 Kontrakte zurückgefahren ...

