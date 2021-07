Wochenausblick: US-Investmentbanken geben Startschuss zur Berichtssaison

Werbung



In der neuen Handelswoche starten die ersten Unternehmen mit der Bekanntgabe ihrer Geschäftszahlen für das zweite Quartal. Den Startschuss geben einige US-Investmentbanken sowie das Düsseldorfer Unternehmen Gerresheimer. Außerdem sollten Anleger die Veröffentlichung der Verbraucherpreise in Deutschland im Auge behalten.



Montag

Zum Wochenstart treffen sich die Finanzminister der EU-Mitgliedsstaaten des Euro-Währungsgebiets in Brüssel.





Dienstag

Am Dienstagmorgen startet mit Gerresheimer die Berichtsaison für das zweite Quartal 2021. Um 7 Uhr wird das Düsseldorfer Unternehmen Einblick in die Geschäftsbücher gewähren. Außerdem gibt zur selben Uhrzeit Fraport die Verkehrszahlen aus dem Juni bekannt. Anschließend geht es um 8 Uhr mit der Veröffentlichung des Harmonisierten Verbraucherpreisindex auf Jahresbasis in Deutschland weiter. Bevor um 14:30 Uhr in den USA der aktuelle Stand des Verbraucherpreisindex exklusiv Nahrungsmittel und Energie auf Jahres- sowie Monatsbasis mitgeteilt wird, veröffentlichen drei US-Konzerne ihre Zahlen für das zweite Quartal. Um 12 Uhr deutscher Zeit informiert Pepsico über den Verlauf im zweiten Quartal, während um 12:45 Uhr bzw. 13:30 Uhr die US-Investmentbanken J.P. Morgan und Goldman Sachs ihre Quartalszahlen veröffentlichen.

Mittwoch

Zur Wochenmitte wird um 8 Uhr der Verbraucherpreisindex auf Jahresbasis im Vereinigten Königreich mitgeteilt. Anschließend geben um 12:45 Uhr bzw. 14 Uhr mit der Bank of America und der Citigroup zwei weitere US-Banken ihre Quartalszahlen preis.

Donnerstag

Um 4 Uhr deutscher Zeit erreicht Anleger die Nachricht der Einzelhandelsumsätze sowie des Bruttoinlandsprodukts auf Jahres- sowie Quartalsbasis aus China. Um 7 Uhr wird der Online-Essensanbieter Just Eat Takeaway seinen Q2-Umsatz veröffentlichen. Eine Stunde später geht der Blick zur Veröffentlichung der Arbeitslosenquote auf drei-Monatsbasis sowie der Arbeitslosenänderung wieder auf die Insel nach Großbritannien. Um 10 Uhr lädt zudem Südzucker seine Aktionäre zur Hauptversammlung ein, während um 11:55 Uhr die UnitedHealth Group über das zweite Quartal berichtet. Zur Mittagszeit teilen um 12:30 Uhr bzw. 13:30 Uhr die beiden US-Investmentbanken Bank of New York Mellon sowie Morgan Stanley ihre Zahlen zum zweiten Vierteljahr 2021 mit.

Freitag

Zum Wochenabschluss sei die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf die Konjunkturdaten in den USA gerichtet. Um 14:30 Uhr werden zum einen die monatlichen Einzelhandelsumsätze und zum anderen das Controlling des Einzelhandels offengelegt. Um 16 Uhr wird außerdem das Verbrauchervertrauen von Reuters und der Uni Michigan veröffentlicht.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?