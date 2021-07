Die Weng Fine Art AG (ISIN: DE0005181606) will der Hauptversammlung neben der bereits angekündigten Bardividende von 0,30 Euro zusätzlich die Ausschüttung einer Bonusdividende von 0,20 Euro in bar je Aktie vorschlagen. Die Hauptversammlung soll am 24. August 2021 in Düsseldorf stattfinden. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,25 Euro zuzüglich einer einmaligen Bonusdividende von 1,25 Euro (Jubiläumsbonus). Die Dividende im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...