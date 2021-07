The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.07.2021ISIN NameDE000HLB09G3 LB.HESS.-THR. E0515B/003US69352PAF09 PPL CAP.FDG 2023US369550AR93 GENL DYNAMICS 2021XS1983343838 AAREAL BANK MTN.HPF.S.227XS0647108264 GREIF NEVADA H.11/21 REGSUS912828Y206 US TREASURY 2021US912828QV50 US TREASURY 2021USU07265AL29 BAY.US FI.II. 18/21 REGSXS1085176466 RABOBK NEDERLD 14/21 MTNXS1084958989 ONGC VIDESH 14/21 REGSXS1084836441 HOLDIKKS 14/21 REGSUS69352PAK93 PPL CAP.FDG 2024AU000WT60370 WESTN AUSTR.TR.CORP. 2021US25746UCJ60 DOMINION ENERGY 16/21AT000B073895 S-WOHNBAUBANK 10-21 9NL0009712470 NEDERLD 11-21US085790AY96 BERRY GLOBAL 15/23US00206RDV15 AT + T 2021 FLRUS60871RAF73 MOLSON COORS BEV. 16/21DE000A2NCAA3 M-CONCEPT HOLD. ANL 18/22US29874QDG64 EUR. BK REC.DEV.17/21 MTNUS14040HAY18 CAPITAL ONE FINL 11/21US45818WBM73 INTER-AMER.DEV.BK 16/21XS2244029703 EBRD 20/21 MTNUSU88868AQ41 T MOBILE USA 20/60 REGSUS61166WAT80 MONSANTO 14/21USU5286JAA70 LGI HOMES 18/26 REGSDE000A3E5CX4 NORDEX SE BZR