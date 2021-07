The following instruments on XETRA do have their first trading 12.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.07.2021Aktien1 FR0014004EC4 Précia S.A.2 FR00140043Y1 Spartoo S.A.S.3 NO0011037483 Vow Green Metals AS4 CA26154L1022 Dream Impact Trust5 SE0015812516 Wyld Networks AB6 GB00BH3X7Y70 Kodal Minerals PLC7 GB0005957005 MS International PLC8 AU000000TPC7 TPC Consolidated Ltd.9 FI4000507488 Virala Acquisition Company Oyj10 AU0000162281 Wellnex Life Ltd.Anleihen/ETF1 USN30706VC11 ENEL Finance International N.V.2 USN30706VD93 ENEL Finance International N.V.3 DE000A3E5UU2 DZ HYP AG4 CH1109638499 HBM Healthcare Investments AG5 XS2363250833 Gaz Finance PLC6 XS2364756036 International Development Association7 XS2362994068 Nemak S.A.B. de C.V.8 USN30706VE76 ENEL Finance International N.V.9 USN30706VF42 ENEL Finance International N.V.10 XS2365061931 International Bank for Reconstruction and Development11 US50066CAR07 Korea Gas Corp.12 XS2353474401 Renewi PLC13 XS2358712896 Sharjah Sukuk Programme Ltd.14 DE000HLB25B0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 IE00BDVPNV63 WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - EUR Hedged Acc16 IE000MCVFK47 Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF - 1C17 IE00028H9QJ8 Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged18 IE0003W9O921 Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF - 2C19 IE00BNKF6C99 Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF - 1C