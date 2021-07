Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Volatilität am deutschen Aktienmarkt hat in der vergangenen Woche deutlich zugenommen. Für den DAX ging es jeden Tag deutlich in eine andere Richtung. Heute kann der Leitindex auf starke Vorgaben aus Übersee bauen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Apple, Microsoft, JP Morgan, Virgin Galactic, Niu, Tencent, BASF, Volkswagen, Commerzbank, Teamviewer und Medigene. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.