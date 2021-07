Die Wiener Börse dürfte am Montag wenig verändert in die neue Handelswoche starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte gegen 8.15 Uhr um 0,08 Prozent höher. Der Euro-Stoxx-50 und der deutsche Leitindex signalisierten zunächst ebenfalls nur wenig Bewegung."Der Wochenstart verläuft datenseitig ruhig und auch vonseiten der Notenbanken steht außer einem Fed-Vertreter am späten Nachmittag ...

