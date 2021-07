Nach der Rally vom vergangenen Freitag zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt am Montag leichte Auftaktverluste ab. "Das Warten auf neue Impulse geht weiter", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Er hält es für möglich, dass diese im Laufe der Woche von der in den USA beginnenden Berichtssaison oder spätestens in der nächsten Woche von der nächsten Zinssitzung der ...

