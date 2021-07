DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Lagarde: EZB wird Forward Guidance ändern - TV

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird bei seinen Beratungen am 22. Juli nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde seine Forward Guidance der veränderten geldpolitischen Strategie anpassen. "Angesichts der Hartnäckigkeit, die wir zeigen müssen, um unsere Verpflichtung zu erfüllen, wird die Forward Guidance sicher überprüft werden", sagt Lagarde zu Bloomberg TV.

Chinesischer Zentralbankvertreter sieht Wachstum auf bis zu 5 Prozent fallen

Chinas Wirtschaftswachstum hat sich im zweiten Quartal wahrscheinlich auf etwa 8,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr verlangsamt und könnte sich im letzten Quartal 2021 auf bis zu 5,0 Prozent abschwächen. Das erwartet Wang Yiming, ein Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der People's Bank of China (PBoC). In einem Interview mit staatlichen Medien sagte Wang, dass sich Chinas Wirtschaft im dritten Quartal auf etwas über 6,0 Prozent und im vierten Quartal auf 5,0 bis 6,0 Prozent verlangsamen könnte.

Stärkster Anstieg der Großhandelspreise seit 1981

Die Preise im deutschen Großhandel sind im Juni um 10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ist das die höchste Steigerungsrate seit Oktober 1981. Damals waren die Großhandelspreise wegen der zweiten Ölkrise kräftig in die Höhe geschossen. Im Mai waren die Großhandelspreise um 9,7 Prozent und im April um 7,2 Prozent gestiegen.

Laschet fordert Auseinandersetzung um Sachthemen im Bundestagswahlkampf

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat für sachliche Auseinandersetzungen im Bundestagswahlkampf geworben. "Von mir aus wird der Wahlkampf fair sein", sagte der CDU-Vorsitzende am Sonntag im ARD-Sommerinterview. Er finde nicht, dass der politische Gegner persönlich attackiert werden sollte. Die Parteien sollten stattdessen "in der Sache hart streiten". Er hoffe, dass es im Wahlkampf bald um Themen gehe. Es stünden so große Veränderungen an, Deutschland stehe vor einem "Epochenwechsel". Deswegen sollten die Kontrahenten zur Sachdebatte zurückkommen.

Merz will perspektivisch Steuern für Unternehmen senken

Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat sich dafür ausgesprochen, perspektivisch die Steuern für Unternehmen zu senken. Insbesondere bei Personengesellschaften, die drei Viertel der deutschen Unternehmen ausmachten, sei eine Entlastung nötig, sagte Merz im Deutschlandfunk mit Blick auf die Bundestagswahl. Zudem sollten untere und mittlere Einkommen entlastet werden. All diese Pläne stünden unter einem Finanzierungsvorbehalt.

Enges Rennen zwischen Borissows Gerb-Partei und Protestpartei ITN in Bulgarien

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Bulgarien hat die konservative Gerb-Partei des langjährigen Regierungschefs Boiko Borissow Prognosen zufolge weitere Verluste verbucht. Die Protestpartei ITN des Sängers und Satirikers Slawi Trifonow konnte hingegen deutlich zulegen im Vergleich zur Wahl im April und lieferte sich laut Nachwahlbefragungen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Gerb-Partei. Viele Bulgaren blieben der zweiten Parlamentswahl binnen drei Monaten fern.

Pro-europäische Partei in Moldau zeigt sich nach Parlamentswahl siegessicher

Nach der Parlamentswahl in der Republik Moldau und der Auszählung von 94 Prozent aller Stimmen hat sich die pro-europäische Mitte-Rechts-Partei siegessicher gezeigt. "Ich hoffe, dass heute das Ende einer schwierigen Ära für Moldau sein wird", sagte Präsidentin Maia Sandu. Die PAS kommt Teilergebnissen zufolge auf einen Stimmanteil von fast 48 Prozent, wie die Wahlkommission am Sonntagabend nach Auszählung von 94 Prozent der Stimmzettel mitteilte.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Mai +7,8% (PROG: +2,6%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Mai +12,2% gg Vj

