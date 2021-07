Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Niu. Die HSBC hat den chinesischen Autobauer in der vergangenen Woche zum Kauf empfohlen. Das Kursziel für die Aktie hat man auf 69 Dollar erhöht. Diese ist in Folge dessen über die 200-Tage-Linie gestiegen. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.