Der Euro hat sich am Montag in der Früh etwas schwächer gegenüber dem US-Dollar präsentiert. Er notierte zuletzt bei 1,1864 Dollar, nachdem er am Freitagabend mit 1,1877 Dollar gehandelt worden war."Der Wochenstart verläuft datenseitig ruhig und auch vonseiten der Notenbanken steht außer einem Fed-Vertreter am späten Nachmittag kein Eintrag im Kalender", erläuterten die Analysten der Helaba in ihrem ...

