Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Warten auf die Berichtssaison ++ Probleme bei Daimler ++ Erfolg für Bayer ++ Virgin Galactic: Milliardär im Weltraum.

> MÄRKTE & KURSE | Zum Wochenausklang zeigten sich die US-Börsen fester. Die Marktteilnehmer bevorzugten dabei Standardwerte, während Technologietitel bei der Kurserholung etwas zurückblieben. Der Dow Jones legte um 1,30 % auf 34.870,16 Punkte zu. Auf Wochenbasis erreichte er damit noch ein Plus von 0,2 %. Der S&P 500 stieg um 1,13 % auf 4.369,55 Punkte und erreichte im Gegensatz zu den anderen großen US-Indizes ein neues Rekordhoch. Der Nasdaq 100 schloss 0,71 % fester bei 14.826,09 Punkten. Heute ist die Nachrichtenlage eher ausgedünnt. Erst am Dienstag startet die US-Berichtssaison, wobei die großen US-Banken den Auftakt machen. An den deutschen Börsen war heute Morgen im Vorfeld ein schwächerer Handelsauftakt erwartet worden. Der Dax eröffnete 0,08 % leichter bei 15.675,42 Punkten, konnte danach aber schnell bis auf über 15.700 Punkte zulegen.

Mit Schwierigkeiten in der Produktion hat unterdessen Daimler zu kämpfen.

Den vollständigen Artikel lesen ...