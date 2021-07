Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es geht wieder abwärts mit den Renditen für Staatsanleihen, so die Deutsche Börse AG.Nach minus 0,11 Prozent Ende Mai würden zehnjährige Bundesanleihen derzeit mit 0,30 Prozent deutlich tiefer im negativen Bereich rentieren. In der Spitze seien es am 08.07. minus 0,34 Prozent gewesen. "Die Angst vor schnell steigenden Zinsen ist scheinbar in den Hintergrund gerückt", meine Rainer Petz von der Oddo BHF. ...

