Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Angebot am Primärmarkt hat sich zuletzt in Grenzen gehalten, so die Analysten der Helaba.Allerdings sei noch mit dem einen oder anderen Bundesland zu rechnen - trotz Sommerpause. Zudem könnte es in dieser Woche eine weitere NGEU-Großtransaktion geben. Spekuliert werde erneut auf eine Dual-Tranche und einem Volumen von 10 Mrd. EUR. In diesem Fall wären bereits 45 Mrd. von den in diesem Jahr geplanten 80 Mrd. EUR finanziert. Zur Erinnerung: Zuletzt habe es 5- und 30-jährige Bonds im Umfang von 15 Mrd. EUR gegeben, die zusammen 11-fach überzeichnet gewesen seien und deren IPTs um jeweils 3 BP hätten reingezogen werden können. ...

