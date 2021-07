Wien (www.anleihencheck.de) - Die EZB gab letzte Woche überraschend den Abschluss ihrer 18-monatigen strategischen Evaluierung bekannt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die neue geldpolitische Ausrichtung, welche bereits ab der nächsten Zinssitzung am 22. Juli 2021 implementiert werde, umfasse die folgenden Eckpunkte. Erstens werde ein symmetrisches Inflationsziel von 2% verfolgt, im Unterschied zu der bisherigen Formulierung von "unter aber nahe bei 2%". Zweitens würden die bislang als unkonventionell geltenden geldpolitischen Instrumente der Forward-Guidance, Anleihenkäufe und langfristigen Refinanzierungsgeschäfte nun auch offiziell in den regulären Maßnahmenkatalog mit aufgenommen. Die Leitzinsen würden aber weiterhin das primäre geldpolitische Steuerungsinstrument darstellen. Drittens werde empfohlen den harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), um die Kosten des selbst benutzten Wohneigentums zu erweitern. Bis dies erfolgt sei, werde die EZB erste Schätzungen dieser neuen Inflationskomponente in ihren geldpolitischen Entscheidungen bereits berücksichtigen. Letztens habe die EZB einen Aktionsplan beschlossen, um Agenden des Klimawandels zukünftig in der Geldpolitik systematisch abbilden zu können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...