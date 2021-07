Guten Morgen, der DAX konnte am Freitag direkt mit einem Gap-up eröffnen und dann weiter bis 15.687 Punkten im Tageshoch ansteigen, wo der DAX auch aus dem Handel ging. Es bildete sich eine lange bullishe weiße Tageskerze. Am heutigen Montag notiert der DAX im frühen Handel bei 15.650 Punkten tiefer. Kommt es zu einem erneuten Abprall am Widerstand im Bereich von 15.700 Punkten, wäre mit einem neuen Rücklauf im DAX bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...