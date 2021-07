Dem chinesischen E-Auto-Hersteller ist es trotz der anhaltenden Versorgungskrise bei Mikrochips gelungen, im Juni 2021 deutlich mehr Fahrzeuge auszuliefern als noch im vorangegangenen Monat. Im Juni lieferte NIO insgesamt 8.083 E-Autos aus. Damit konnte der E-Fahrzeugproduzent erstmals in einem Monat die Marke von 8.000 verkauften Fahrzeugen knacken.



Mit 21.896 verkauften E-Autos im zweiten Quartal bewegte sich NIO am oberen Ende der eigenen Prognose. Seit Jahresbeginn konnte der chinesische E-Fahrzeugproduzent ferner über 41.900 Fahrzeuge an Kunden ausliefern. Damit sind es nach sechs Monaten schon fast so viele Auslieferungen wie im gesamten Vorjahr, als 43.728 E-Autos abgesetzt wurden.



Was ist aber das Besondere an NIO? NIO unterscheidet sich von seinem Hauptkonkurrenten TESLA unter anderem dadurch, dass man auf Wechselstationen für Batterien setzt. Dank dieser Power Swap Station will sich NIO unabhängig von der Lade-Infrastruktur machen und für die Kunden entfällt das lästige Warten während des Aufladens.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



