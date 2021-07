NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für IAG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2,70 Euro belassen. Die Wiederaufnahme des innereuropäischen Luftverkehrs sei erst einmal eine positive Entwicklung, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Allerdings verlangten viele Länder immer noch einen oder mehrere Corona-Tests und das sei für viele Passagiere teuer. Zudem gebe es weiterhin das Risiko, dass Virusvarianten viele Regierungen zwingen könnten, wieder striktere Reisebeschränkungen zu erlassen. Für die Aktien von IAG ist der Experte zwar weiterhin positiv gestimmt, allerdings müsse nun auch wieder der Flugverkehr zwischen Europa und den USA anziehen, damit die Papiere zulegen können./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2021 / 23:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2021 / 02:22 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0177542018

