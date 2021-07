Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikoaversion hat sich zum Ende der letzten Woche zwar etwas zurückgezogen, Marktteilnehmer sind aber weiterhin verunsichert und daher sollte das Interesse an scheinbar sicheren Bundesanleihen auch nicht abreißen, so die Analysten der Helaba.Es gebe weiterhin Sorgen vor der Ausbreitung der Delta-Variante, wodurch wiederum der konjunkturelle Aufschwung gefährdet werden könnte. Spekulationen auf eine Beendigung der extrem lockeren EZB-Geldpolitik würden in den Hintergrund treten. ...

