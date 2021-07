Linz (www.anleihencheck.de) - Die Wirtschaft in Russland erholt sich langsam von der Covid-Krise und profitiert vom globalen Aufschwung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dank der hohen Nachfrage nach Erdöl sei Russland, als Ölexporteur, ein Nutznießer dieses Trends. Die Wachstumsprognosen für Russland lägen für 2021 im Mittel bei 3,0% bis 3,5%. Wie nahezu alle Industrienationen kämpfe auch Russland mit steigenden Inflationswerten. Die Teuerung für Juni sei mit 6,5% etwas höher als erwartet ausgefallen. Die Notenbank habe aber schon frühzeitig reagiert und in mehreren Schritten den Leitzins auf aktuell 5,5% angehoben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...