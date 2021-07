e-troFit hat sein erstes Batterie-elektrisches Lkw-Exemplar für den Verteilverkehr bis zu 26 Tonnen auf die Straße gebracht. In einer Kooperation mit der österreichischen Herbert Temmel GmbH Spedition und Logistik befindet sich der umgerüstete Mercedes Actros MP3 seit wenigen Wochen in der Praxiserprobung. Die in Ingolstadt ansässige e-troFit GmbH hat sich bisher vor allem einen Namen als Spezialist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...