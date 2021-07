Die Apple-Aktie hat wieder Fahrt aufgenommen und dabei ihre Konsolidierung beendet. Seit einem Monat konnten die Anteilscheine des iPhone-Riesen rund 15 Prozent zulegen. Am Freitag war es dann endlich soweit: Ein neues Rekordhoch bei 145,65 Dollar wurde markiert. So geht es nun weiter.Für die Apple-Aktie geht es seit gut einem Monat wieder steil nach oben. Anfang Juni kam es dabei zu einem erfolgreichen Rebound an der 200-Tage-Linie bei rund 124 Dollar. Daraufhin durchbrach sie die Widerstände am ...

