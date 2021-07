Darum gehts im Video: Die Menschen in den Industrieländern werden immer älter und in den Schwellenländern wächst der Wohlstand. Die Digitalisierung wiederum führt zu enormen Effizienzsteigerungen, neuen Behandlungsmethoden und verbessert die Heilungschancen. Healthcare - ein Megatrend auch fürs Depot? Martin Fischbach, Albrecht & Cie Vermögensverwaltung verrät wo er Chancen sieht und wie diese in seinem wikifolio "Top Global Healthcare" umgesetzt werden. - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/