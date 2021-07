Die Börsen streben wie an der Perlenschnur gezogen immer neue Höchststände an, doch von Euphorie ist weit und breit keine Spur. Vielmehr werden die Stimmen immer lauter, die vor einer Überbewertung und Crash-Gefahren warnen. Und genau diese "Wall of worry" ist es, die die Aktienkurse immer höher treibt. Denn solange überschäumende Euphorie vorherrscht, sind alle Anleger voll investiert. Kurseinbrüche ...

