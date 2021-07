Anteilsscheine der Wohnungsbaugesellschaft Vonovia notieren erneut an ihrer oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung und versuchen sich zu Beginn dieser Handelswoche an einem Ausbruch darüber. Noch befindet sich dieser Versuch allerdings in einem sehr frühen Stadium. Den letzten markanten Tiefpunkt markierte Vonovia im März 2020 bei 36,71 Euro und drehte nur kurze Zeit später wieder zur Oberseite ab. Bis Sommer selben Jahres ...

