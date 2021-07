Stuttgart (ots) - "Marktcheck" am Dienstag, 13. Juli 2021, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation: Hendrike BrenninkmeyerEine Garantieverlängerung klingt gerade für teure Elektrogeräte sinnvoll. Sollte nach den zwei Jahren gesetzlicher Gewährleistungsfrist etwas kaputt gehen, sind Kund*innen abgesichert. Doch dass das nicht immer so ist, musste "Marktcheck"-Zuschauerin Andrea Schaffhauser aus dem Landkreis Lörrach erleben. Nach zweieinhalb Jahren implodiert ihr teurer Backofen. Zahlen will die Versicherung trotz Garantie für fünf Jahre allerdings nicht. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am 13. Juli 2021, 20:15 im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARDMediathek (http://www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck), beim SWR (http://www.swr.de/marktcheck) und auf Youtube (http://www.youtube.com/marktcheck).Weitere geplante Themen der Sendung:Augencremes - welche helfen am besten?Cremes für die Augen versprechen weniger Fältchen, weniger Augenringe und straffere Haut. Wie gut funktionieren solche Produkte? Verändert sich die Haut durch eine bessere Durchfeuchtung? "Marktcheck" lässt zwei Wochen lang verschiedene Augencremes von Mitarbeiterinnen einer Mainzer Hautarztpraxis ausprobieren. Im Vorher-Nachher-Vergleich zeigt sich, was die Anwendung bewirkt. "Marktcheck" erklärt außerdem, welche Inhaltsstoffe in den Cremes stecken.Solarleuchten - wie gut sind die günstigen Lampen?Viele benutzen Solarlampen, um nachts den Garten oder den Balkon zu beleuchten. Doch einige Produkte sind verdächtig günstig. "Marktcheck" prüft ihre Qualität.Insektenstiche - was hilft gegen die Quälgeister?Mit dem Sommer kommen auch Mücken, Bremsen oder andere Insekten. Manche stechen oder beißen, wenn sie gereizt werden, andere müssen Blut saugen. Oft bilden sich Rötungen, Schwellungen oder Quaddeln. "Marktcheck"-Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann erklärt, was zu beachten ist, wenn sich Stiche entzünden und gibt Tipps, wie man sich vor den Blutsaugern schützen kann.Grillkohle - Öko-Alternativen im PraxistestFür klassische Holzkohle werden meistens Bäume gefällt, manchmal stammt das Holz sogar aus illegal gerodeten Wäldern. Doch es gibt auch umweltfreundlichen Holzkohle-Ersatz aus Bambus, Olivenkernen, Maisspindeln oder gepressten Kokosnussschalen. Wie gut kann man mit den Alternativprodukten grillen im Vergleich zur herkömmlichen Kohle?"Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek unter www.ARDMediathek.de/SWR zu sehen sowie beim SWR unter www.SWR.de/marktcheck.Außerdem auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck.Weiterführende Inhalte zur Sendung auf Facebook unter www.facebook.com/marktcheckFotos bei www.ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/marktcheck-garantieverlaengerung-elektrogeraete.Um Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD Mediathek oder der ARD Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:ARD Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.presseportal.de%2Fnr%2F153004&data=04%7C01%7CVesna.Sabljic%40swr.de%7Cb74e2ca3185242e8c3ac08d9250a9efe%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637581550113847503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qZJmgXy6qhLNmTejLgtQCU5CQRj8WW8U8RxHg44K%2BrI%3D&reserved=0)ARD Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.presseportal.de%2Fnr%2F153003&data=04%7C01%7CVesna.Sabljic%40swr.de%7Cb74e2ca3185242e8c3ac08d9250a9efe%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637581550113857459%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wd93EttXic9OWIdRrdzRVh8DIkFHgoKdeFhZ%2BNmwMdA%3D&reserved=0)Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.de oderPresse und Public Affairs, 0711 929 11030, kommunikation@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4966046