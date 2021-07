DJ MARKT USA/Zurückhaltung vor Start der Berichtssaison

Wenig verändert dürfte die Wall Street in die neue Woche starten. Während die Terminkontrakte auf den S&P-500 leicht nachgeben, liegen die auf die Nasdaq-Indizes etwas im Plus. Damit könnte sich die Rekordjagd bei Technologiewerten fortsetzen.

Allerdings dürfte zunächst Zurückhaltung dominieren, da die Berichtssaison am Dienstag beginnt. Dann werden die Investoren Aufschluss erhalten, ob die hochgelaufenen Bewertungen der Aktien berechtigt sind. Als erste Unternehmen werden am Dienstag JP Morgan und Goldman Sachs ihre Zahlenwerke vorlegen, am Mittwoch folgen Bank of America, Citigroup und Blackrock.

Marktstratege Gregory Perdon von der Privatbank Arbuthnot Latham zeigt sich zuversichtlich: "Es fällt schwer, bearish zu sein. Unternehmen haben Zugang zu Kapital, die Finanzierungsbedingungen sind weiter sehr gut und der Investorenappetit ist sehr groß." Allerdings verweisen Teilnehmer auf die grassierenden Sorgen wegen der Delta-Variante des Covid-19-Virus.

Virgin Galactic springen vorbörslich um 9 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen seinem Gründer Richard Branson am Wochenende einen Weltraumflug ermöglicht hat. Branson kam am Sonntag wohlbehalten zurück.

