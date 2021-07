Berlin (ots/PRNewswire) - Ein TV-Hersteller, der Familien auf der ganzen Welt seit 2006 ein interaktives Fernseherlebnis bietet, coocaa, hat offiziell weitere technologische Fortschritte durch die Einführung der neuesten Produkte vorgestellt.coocaa ist entschlossen, den Markt mit einer "Never Settle"-Einstellung zu rocken. In dem Bestreben, sich die Aufmerksamkeit der jüngeren Generation zu sichern, bringt coocaa neue Produktserien mit modernsten Technologien und erschwinglichen Preisen.Im Herzen der Technologie gibt es im Grunde eine grundlegende menschliche Verbindung, die sich über Zeit und Raum hinwegsetzt. In der heutigen, digital abenteuerlichen Landschaft muss das Fernsehen zu einem Leuchtturm der virtuellen Interaktivität und digitalen Konnektivität werden, um nicht zu veralten.S6G kommt mit einer Reihe von charakteristischen Merkmalen für die Junggebliebenen. Das liegt daran, dass Android 10.0 mit AV1 kompatibel ist, einem neuen Videocodec, der internetaffinen Unternehmen oder hypervernetzten Einzelpersonen dabei helfen soll, Videos in hoher Qualität und mit weniger Bandbreite effizient über das Internet zu übertragen. Mit AV1 können Benutzer Online-Videos generell mit weniger Pufferzeit genießen und haben weniger Unterbrechungen auf dem Fernseher, genau wie auf dem PC.Zugleich ist S6G umweltfreundlicher. "Doze" - eine Stromsparfunktion, mit der der Fernseher im Standby-Modus einen unglaublich niedrigen Stromverbrauch erreicht. Während der Doze-Modus aktiviert ist, können Benutzer den Fernseher mit einer Berührung der Fernbedienung "aufwecken", um den Bildschirm wieder einzuschalten. Wenn der Fernseher innerhalb der eingestellten Zeit keine Aktivitäten erkennt, wechselt er zurück in den Standby-Modus, um Strom zu sparen.In Bezug auf die Bildqualität bietet der S6G Boundless Screen, die visionäre 4K HDR10-Technologie sowie Colorful Vision. So wird die Bildqualität mit 8,29 Millionen Pixeln verarbeitet, um die Sehenswürdigkeiten und die visuelle Immersion zu inspirieren. Der S6G Chameleon Extreme 2.0 Chip gewährt eine 30 % bessere CPU-Rechenleistung, eine 40 % bessere 3D-Bildverarbeitung und eine 30 % schnellere RAM-Schreibgeschwindigkeit, wodurch die Gesamtleistung um 38 % verbessert wird. Das bedeutet, dass Sie die höchste Videoauflösung genießen können, die Netflix einstellen kann, Fußballspiele ohne Nachbilder sehen und Videospiele mit höherer Präzision und schnellerer Reaktion von der Konsole auf den Bildschirm spielen können. (Daten stammen aus dem coocaa-Labor)Haben Sie sich schon einmal einen romantischen Abend mit Ihrem Liebsten vorgestellt, wollten Sie leise Musik auf dem Fernseher spielen, ohne dass der Bildschirm blinkt? Das S6G bietet die perfekte Lösung: Mit dem eingebauten bidirektionalen Bluetooth 5.0 und Dolby Audio & DTS Studio Sound können Sie Songs vom Handy auf den Fernseher projizieren und in den Klang des Himmels eintauchen.Seit 2006 hat coocaa weiterhin eine starke grenzüberschreitende und lokalisierte E-Commerce-Plattform in Europa, Indien, Russland und Südostasien aufgebaut und damit sein Potenzial für Wachstum und Marktexpansion maximiert. Dies hat sich als Katalysator für coocaa erwiesen, da die Verkaufsleistung im Jahr 2020 um 123,32 % in die Höhe schoss" während Deutschland und Indien weiterhin extrem gut abschnitten.[ Tao ], [Chief Marketing Officer], coocaa, sagte: "coocaa hat eine prominente Präsenz in mehr als 40 Ländern, baute 9 Produktionsstätten und 6 F&E-Zentren auf der ganzen Welt. Alle unsere Produkte haben einen deutschlandweiten Qualitätsstandard, der in Engagement und Ausführung konkurrenzlos ist."Um seine Marktposition zu festigen, wird coocaa am 1. Juli 2021 ein budgetfreundliches OLED-Produkt namens S8M auf den Markt bringen. Im Gegensatz zu LED- oder LCD-TV-Produkten passt OLED-TV unabhängige Pixel an, um das "wahre" Bild wiederherzustellen, indem es die Pixel innerhalb eines bestimmten Bereichs ausschaltet und so ein Kontrastverhältnis von unendlich bis 0 erreicht. In Kombination mit der Dolby Vision-Technologie hebt der coocaa S8M das Fernseherlebnis auf ein unvergleichliches Niveau."Für eine Generation, die sich nach einem dynamischen Lebensstil sehnt, ist das S6G das perfekte Gerät, das ein außerkörperliches Unterhaltungserlebnis garantiert. Wir sind zuversichtlich, dass dieses Modell es an die Spitze der E-Commerce-Plattformen schaffen wird", so Tao weiter.Erfahren Sie mehr über das Produkt: https://bit.ly/3qiiltQInformationen zu coocaacoocaa ist ein eingetragenes Warenzeichen des marktführenden TV-Herstellers. Seit 2006 bringt coocaa Spaß ins Haus - mit Fernsehern, die auf der ganzen Welt inspirieren. Dabei fördert coocaa nicht nur die Innovation und Entwicklung fortschrittlicher Technologien, sondern strebt auch eine Produktqualität an, die den Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubert.