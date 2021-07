Mit Future Waves hat DNB Asset Management einen neuen Nachhaltigkeits-Fonds aufgelegt. Er investiert direkt in 11 von 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Er setzt dabei unter anderem auf ein bisher unterschätztes Anlage- und Umweltthema: Ozeane. DNB Asset Management lanciert mit dem Future Waves einen neuen Nachhaltigkeitsfonds in Europa. "Die Nachfrage seitens der Investoren an Fonds, die den Fokus sowohl auf der Rendite- als auch auf der Nachhaltigkeitsperformance haben, ist in 2021 ...

