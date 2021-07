von Stephan Bauer, Euro am Sonntag Am 29. Juni meldete der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse offiziell Absichten für den Erwerb eines Mehrheitsanteils am Unternehmen aus Lippstadt an. Die Münchner wollen offenbar ihr Portfolio ausbauen. Es gebe ein "grundsätzliches Interesse am möglichen Erwerb von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...