AUSTIN, Texas, July 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Verwaltungsrat von XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) ("XBiotech") schüttet eine außerordentliche Bardividende von etwa 2,50 USD je Aktie oder insgesamt bis zu 75 Millionen USD an die Inhaber von Stammaktien des Unternehmens aus. Diese einmalige Sonderdividende ist am 23. Juli 2021 an die bei Geschäftsschluss am 16. Juli 2021 eingetragenen Aktieninhaber zahlbar.



"Die nachgewiesene Fähigkeit von XBiotech, hoch bewertete Medikamentenkandidaten zu entwickeln, Einnahmen aus dem Vertragsgeschäft, der umsichtige Einsatz von Betriebskapital, Schuldenfreiheit und sehr bedeutende neue Chancen in unserer Pipeline haben die Flexibilität in Bezug auf unsere Bilanz geschaffen, die es uns ermöglicht, den Aktionären diese Dividende zu zahlen," so John Simard, Vorsitzender des Verwaltungsrats und CEO von XBiotech.

Das Unternehmen kann keine zukünftigen Dividenden garantieren. Die Festsetzung und Zahlung künftiger Dividenden, sofern es sie geben wird, liegt im alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats des Unternehmens auf der Grundlage seiner Abwägung verschiedener Faktoren, einschließlich der Betriebsergebnisse, der Finanzlage und des erwarteten Kapitalbedarfs des Unternehmens.

Über True Human Therapeutische Antikörper

Die True Human-Antikörper von XBiotech werden ohne Veränderung von Personen gewonnen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten aufweisen. Mit den Erforschungs- und klinischen Programmen für verschiedene Krankheitsbereiche haben die True Human-Antikörper von XBiotech das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers nutzbar zu machen, um Krankheiten mit erhöhter Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit zu bekämpfen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich ganz der Pionierarbeit im Bereich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern auf der Basis seiner unternehmenseigenen True Human-Technologie verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer robusten Pipeline von Antikörpertherapien voran, um die Behandlungsstandards in der Onkologie sowie bei Entzündungs- und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech mit Hauptsitz in Austin, Texas.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zu den Ansichten und Erwartungen der Unternehmensleitung, die erhebliche Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. In manchen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen über Begriffe wie "könnte", "wird", "sollte", "würde", "erwarten", "planen", "erwägen" "antizipieren", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren", "beabsichtigen" oder "fortfahren" bzw. durch die Verneinung dieser Begriffe oder eine vergleichbare Terminologie identifizieren, auch wenn nicht alle zukunftsorientierten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten sind im Abschnitt "Risikofaktoren" einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse unserer Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Kontakt

Kaitlyn Hopkins

khopkins@xbiotech.com

Tel. +1 737-207-4600