DJ Biden richtet für Merkel Abendessen im Weißen Haus aus

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird bei ihrer Reise nach Washington am Donnerstag nach bilateralen Gesprächen mit US-Präsident Joe Biden auch ein offizielles Abendessen des Präsidenten zu ihren Ehren und die Ehrendoktorwürde der Johns-Hopkins-Universität erhalten. Das gab Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt.

Im Anschluss an bilaterale Gespräche und eine gemeinsame Pressekonferenz würden "der Präsident und die First Lady ein Abendessen im Weißen Haus zu Ehren der Kanzlerin ausrichten". Auch Merkels Ehemann Joachim Sauer werde daran teilnehmen. Die Ehrendoktorwürde der Johns-Hopkins-Universität sei die 18. für die Kanzlerin, ergänzte Seibert auf Nachfrage. Auf einzelne Fragen zu Themen des Gesprächs wollte sich Seibert nicht vor dem Treffen festlegen. Im Anschluss würden Merkel und Biden bei einer Pressekonferenz berichten, worüber sie gesprochen hätten. "Ich werde hier nicht weiter auf kommende Gespräche eingehen", sagte Seibert.

Auf die Frage, ob sich Merkel bei Biden für eine Freilassung von Julian Assange einsetzen werde, zeigte sich Seibert überzeugt, dass für Assange in Großbritannien die notwendigen Rechtsmittel gegeben seien. "Wir haben Vertrauen in das rechtsstaatliche System Großbritanniens." Zum Thema Nord Stream 2 erklärte, er hierzu dauerten Gespräche an. Es sei ein Projekt der Wirtschaft, und was die politischen Aspekte des Projekts angehe, sei die deutsche Position bekannt. Merkel wird vom 14. bis 16. Juli auf Einladung Bidens nach Washington reisen. Ihr detailliertes Besuchsprogramm soll noch veröffentlicht werden.

July 12, 2021

