Rustikal-natürliches Beuteldesign setzt Brotzeit-Klassiker in Szene: Im neuen Vakuumbeutel von Allfo sehen Schinken, Speck, Wurst und Käse besonders appetitlich aus. Der Siegelrandbeutel "Wood-Look" punktet mit einer Kombination aus transparenter Oberseite und einer Unterseite in elegant-rustikaler Holzoptik. Die Brotzeit-Spezialitäten sehen im neuen Vakuumbeutel aber nicht nur besonders attraktiv aus, sondern bleiben auch lange frisch: Der neue Siegelrandbeutel in der Stärke 90µ verfügt über hochwertige PA/PE-Barrierefolien, die das Aroma bestens erhalten. "Als Verpackungshersteller mit Sitz ...

