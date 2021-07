Die Fußball-Europameisterschaft ist entschieden. Der Pokal hat nicht nur einen ideellen Wert Der Pokal trägt den Namen Coupe Henri Delaunay und ist benannt nach dem ehemaligen Präsidenten des französischen Fußballverbandes. Nun wurde also der Pokal im Londoner Wembley-Stadium überreicht. Auch wenn der ideelle Wert wohl der wichtigere ist, so ist der Pokal heute aus Sterlingsilber, was nicht immer so war. Er wiegt etwa acht Kilogramm und ist 60 Zentimeter hoch. Beim angenommenen Silberpreis von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...