OBERNDORF AM NECKAR (dpa-AFX) - Constantin Blaß ist neuer Chefredakteur und Geschäftsführer der Tageszeitung "Schwarzwälder Bote". Er folgt auf Hans-Peter Schreijäg, der in den Ruhestand geht. Dies teilte am Montag die Südwestdeutsche Medienholding mit, zu der das Traditionsblatt aus Oberndorf am Neckar gehört. Blaß war bis 2020 Chefredakteur beim "Express" in Köln gewesen. Der 1835 gegründete "Schwarzwälder Bote" erreicht mit seinen Partnerzeitungen "Die Oberbadische" (Lörrach) und "Lahrer Zeitung" (Ortenaukreis) in sieben Landkreisen eine Auflage von mehr als 100 000 Exemplaren./bl/DP/eas