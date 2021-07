ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Pence belassen. Die Restriktionen im globalen Reiseverkehr blieben hoch, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Großen und Ganzen spiegelten die Bewertungen europäischer Fluggesellschaften eine Erholung schon wider - in einigen Fällen sogar mehr als das. IAG bleibe vor diesem Hintergrund seine einzige Kaufempfehlung./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2021 / 23:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2021 / 23:07 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0177542018

IAG-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de