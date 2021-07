DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen weiter leicht im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen präsentieren sich am Montagmittag weiter mit leichten Abgaben. "Die mittlerweile mehr als sieben Wochen alte Handelsspanne zwischen 15.300 und 15.800 Punkten ist weiterhin intakt", sagt Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners zum DAX. "Der DAX bleibt im Wartemodus, das Warten auf neue Impulse geht weiter", so der Vermögensverwalter. "Für die ersehnten Impulse könnte die anlaufende Berichtssaison für das zweite Quartal sorgen", meint er.

Diese gibt am Dienstag in den USA so richtig Gas: Dann legen mit Goldman Sachs und JP Morgan die ersten Großbanken ihre Geschäftszahlen auf den Tisch. Im Stoxx-600 wird bei den Quartalsberichten mit einem Gewinnplus von etwa 90 Prozent gerechnet, bei den US-Unternehmen im S&P-500 von mehr als 60 Prozent. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 15.664 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 4.058 Stellen nach unten.

Delta-Variante wird zum Risikofaktor

Mit Blick auf die Branchenentwicklung führen Banken (-1,7%) und Reiseaktien (-1,5%) die Verliererliste mit großem Abstand an. Auf den Freizeitsektor drückt die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Diese Variante wird zunehmend als Wachstumsrisiko gewertet - für Rohstoffaktien geht es 1,5 Prozent nach unten. Bei Bankaktien drückt derweil der jüngste Renditeverfall an den Anleihemärkten.

Einen Kurseinbruch von 17 Prozent vollziehen die Aktien des Softwareunternehmens Atos in Paris. Zur Überraschung der Marktteilnehmer hat das IT-Unternehmen die Prognosen für das laufende Jahr gestrichen und zwar bei Umsatz, Cashflow und Profitabilität. "Das spiegelt den Wechsel der Kunden von klassischen Softwarelösungen in Richtung Cloud wider", sagt ein Händler. Insofern seien dies "umgekehrt eher gute Nachrichten" für Cloud-Anbieter wie SAP und Cancom, die bis zu 0,2 Prozent zulegen.

Tate & Lyle verkaufen Kontrollmehrheit an Süßstoffgeschäft

Tate & Lyle gewinnen 1,5 Prozent. Die Freude über den Verkauf der Kontrollmehrheit am Süßstoffgeschäft hält sich in Grenzen, heißt es im Handel. Die Analysten von Jefferies merken dazu an, die Details sähen schwächer als erhofft aus. Dem Hersteller von Nahrungszusatzstoffen flössen netto nur 900 Millionen Pfund zu und nicht 1,2 Milliarden, wie der Daily Telegraph zuvor spekuliert hatte.

Barclays hat laut Händlern das Kursziel für Aixtron auf 29 Euro erhöht von bisher 27 Euro. Gemessen am Schlusskurs von 21,05 Euro billigt die Bank dem Zulieferer der Halbleiterindustrie damit ein Aufwärtspotenzial von knapp 38 Prozent zu. Die Titel ziehen um 1,9 Prozent an. VW profitieren von Anschlusskäufen in Reaktion auf die guten Geschäftszahlen vom Freitag und gewinnen 1,3 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.057,40 -0,3% -10,69 +14,2% Stoxx-50 3.538,00 -0,1% -3,44 +13,8% DAX 15.659,91 -0,2% -28,02 +14,2% MDAX 34.938,66 +0,5% 161,07 +13,5% TecDAX 3.649,21 +1,2% 42,05 +13,6% SDAX 16.148,25 -0,0% -7,28 +9,4% FTSE 7.070,97 -0,7% -50,91 +10,2% CAC 6.502,60 -0,4% -26,82 +17,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,31 -0,01 -0,55 US-Zehnjahresrendite 1,34 -0,02 -1,34 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Uhr Fr, 17:16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1847 -0,2% 1,1864 1,1863 -3,0% EUR/JPY 130,53 -0,2% 130,73 130,69 +3,5% EUR/CHF 1,0856 -0,0% 1,0856 1,0858 +0,4% EUR/GBP 0,8555 +0,1% 0,8545 0,8571 -4,2% USD/JPY 110,17 +0,0% 110,19 110,18 +6,7% GBP/USD 1,3848 -0,3% 1,3885 1,3840 +1,3% USD/CNH (Offshore) 6,4798 -0,0% 6,4770 6,4833 -0,4% Bitcoin BTC/USD 33.768,26 -2,0% 34.256,01 33.574,01 +16,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,34 74,56 -1,6% -1,22 +51,6% Brent/ICE 74,38 75,55 -1,5% -1,17 +45,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.800,59 1.808,90 -0,5% -8,31 -5,1% Silber (Spot) 25,94 26,11 -0,6% -0,17 -1,7% Platin (Spot) 1.097,70 1.104,75 -0,6% -7,05 +2,6% Kupfer-Future 4,31 4,35 -1,0% -0,04 +22,3% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2021 06:50 ET (10:50 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.